مجلس النواب الليبي يقر 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة

07:47 م الثلاثاء 25 يناير 2022
مجلس النواب الليبي يقر 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة

مجلس النواب الليبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

ليبيا - (أ ش أ)

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح، 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب عبدالله بليحق - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن شروط الترشح التي أقرها المجلس هي أن يكون ليبيا مُسلمًا من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عامًا، ويكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.

وأشار إلى أنه من ضمن الشروط أيضًا ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يُقدم تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن التشاور بين المجلس والدولة مستمر من أجل تحقيق توافق سياسي؛ لاسيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستورية والسياسية والأمنية والتنفيذية وملف المناصب السيادية وغيرها، لتجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقًا لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب الليبي ليبيا عقيلة صالح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. المغرب 0 - 1 مالاوي.. طريق مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا