مجلس النواب الليبي يقر 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة

ليبيا - (أ ش أ)

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح، 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب عبدالله بليحق - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن شروط الترشح التي أقرها المجلس هي أن يكون ليبيا مُسلمًا من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عامًا، ويكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.

وأشار إلى أنه من ضمن الشروط أيضًا ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يُقدم تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن التشاور بين المجلس والدولة مستمر من أجل تحقيق توافق سياسي؛ لاسيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستورية والسياسية والأمنية والتنفيذية وملف المناصب السيادية وغيرها، لتجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقًا لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.