الجيش اليمني يحرر مناطق استراتيجية جديدة غرب تعز

اليمن - (أ ش أ)

حررت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء مناطق استراتيجية جديدة بعد هجوم واسع شنته، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في الجبهات الغربية بمحافظة تعز.

وقال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - "إن قوات الجيش حررت عزلة وجبل الأخلود، وموقع الحصن الاستراتيجي المطل على (هيجة الأخلود) والطريق الرئيسي الرابط بين تعز والحديدة، إلى جانب تقدمها في منطقة "الزبيرية"، مشيرا إلى أن هجمات قوات الجيش لا تقتصر على جبهات غرب المدينة فقط، بل تمتد إلى شرقها وشمالها.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارات جوية مركزة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا الحوثية وكذا آليات قتالية تابعة لها ودمرتها، مؤكدا استمرار المعارك وسط انهيار في صفوف الميليشيا التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى.