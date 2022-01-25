مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد دعمه للسودان

إثيوبيا - (أ ش أ)

عقد مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

وذكر الحساب الرسمي لمجلس السلم والأمن الإفريقي على "تويتر" أن الجلسة شهدت مناقشة تقرير الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان محمد بلعيش، خلال زيارته الأخيرة للسودان.

ودعا المجلس جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في السودان إلى إيلاء المصلحة العليا للبلاد وشعبها؛ والتأكيد على أولوية الحوار بين الموقعين على الإعلان الدستوري للسودان في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020.

ورحب المجلس بالتوصيات التي أصدرها مفوض الأمن الإفريقي السفير بانكول أديوي خلال زيارته الأخيرة إلى السودان، وأكد المجلس دعم ومؤازرة السودان خلال المرحلة الحالية من خلال جهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد).