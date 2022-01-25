مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد دعمه للسودان

07:24 م الثلاثاء 25 يناير 2022
مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد دعمه للسودان

الاتحاد الافريقي ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

إثيوبيا - (أ ش أ)

عقد مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

وذكر الحساب الرسمي لمجلس السلم والأمن الإفريقي على "تويتر" أن الجلسة شهدت مناقشة تقرير الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان محمد بلعيش، خلال زيارته الأخيرة للسودان.

ودعا المجلس جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في السودان إلى إيلاء المصلحة العليا للبلاد وشعبها؛ والتأكيد على أولوية الحوار بين الموقعين على الإعلان الدستوري للسودان في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020.

ورحب المجلس بالتوصيات التي أصدرها مفوض الأمن الإفريقي السفير بانكول أديوي خلال زيارته الأخيرة إلى السودان، وأكد المجلس دعم ومؤازرة السودان خلال المرحلة الحالية من خلال جهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد).

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الإفريقي السودان مجلس السلم والأمن الإفريقي محمد بلعيش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. باستثناء الامتحانات.. تعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية في الإسكندرية غدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا