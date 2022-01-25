لأول مرة بالعالم.. الإمارات تعتمد تقنية "ميتافيرس" لخدمة القطاع الصحي

دبي - (د ب أ)

أطلقت الإمارات اليوم الثلاثاء تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد "ميتافيرس" لأول مرة على مستوى العالم لخدمة متعامليها بالمجال الصحي وتوفير خدمات التطبيب عن بعد.

وقالت مباركة إبراهيم المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال معرض الصحة العربي بدبي، منصة "تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد" الجديدة تمهد الطريق نحو مستقبل ذكي غني بالخدمات التي تلبي تطلعات المتعاملين وتسهم في ترشيد الجهد والوقت.

وأضافت للصحفيين: "تتيح الخدمة الجديدة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي وزواره التنقل في منشآت ومرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية".

وتابعت: "أدخلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقنية ميتافيرس بثلاث خدمات نوعية هي خدمات الصحة النفسية وصحة الأسرة والارتقاء بسعادة المتعاملين ما يجعلها أول مؤسسة على الصعيد العالمي توفر خدمات التطبيب عبر الواقع الافتراضي بتقنية الميتافيرس".

وتتيح التقنية الجديدة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي دخول العالم الافتراضي عبر الأجهزة الذكية ما يوسع نطاق الوصول الخدمة إلى شرائح واسعة من الأفراد ويعزز تجربة المتعاملين بالوصول إلى المؤسسة عبر الواقع الافتراضي.