لأول مرة بالعالم.. الإمارات تعتمد تقنية "ميتافيرس" لخدمة القطاع الصحي

06:55 م الثلاثاء 25 يناير 2022
لأول مرة بالعالم.. الإمارات تعتمد تقنية "ميتافيرس" لخدمة القطاع الصحي

الإمارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

دبي - (د ب أ)

أطلقت الإمارات اليوم الثلاثاء تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد "ميتافيرس" لأول مرة على مستوى العالم لخدمة متعامليها بالمجال الصحي وتوفير خدمات التطبيب عن بعد.

وقالت مباركة إبراهيم المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال معرض الصحة العربي بدبي، منصة "تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد" الجديدة تمهد الطريق نحو مستقبل ذكي غني بالخدمات التي تلبي تطلعات المتعاملين وتسهم في ترشيد الجهد والوقت.

وأضافت للصحفيين: "تتيح الخدمة الجديدة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي وزواره التنقل في منشآت ومرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية".

وتابعت: "أدخلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقنية ميتافيرس بثلاث خدمات نوعية هي خدمات الصحة النفسية وصحة الأسرة والارتقاء بسعادة المتعاملين ما يجعلها أول مؤسسة على الصعيد العالمي توفر خدمات التطبيب عبر الواقع الافتراضي بتقنية الميتافيرس".

وتتيح التقنية الجديدة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي دخول العالم الافتراضي عبر الأجهزة الذكية ما يوسع نطاق الوصول الخدمة إلى شرائح واسعة من الأفراد ويعزز تجربة المتعاملين بالوصول إلى المؤسسة عبر الواقع الافتراضي.

الإمارات خدمة القطاع الصحي ميتافيرس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. باستثناء الامتحانات.. تعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية في الإسكندرية غدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا