الوزراء السعودي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لاعتداءات الحوثيين

السعودية - (أ ش أ)

جدد مجلس الوزراء السعودي، رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث نوه المجلس بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الاحتياجات والظروف الداعمة للتنمية.

وتم - خلال الجلسة - استعراض مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، وكذلك فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول، لدعم أواصر الصداقة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة، ويعزز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.

وتناول المجلس نتائج زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن"، ومباحثاته مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وكذا ما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.

وتطرق مجلس الوزراء السعودي إلى ما توصل إليه اجتماعا ممثلي دول أصدقاء السودان والمجموعة الرباعية المكونة من السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، اللذان استضافتهما مدينة الرياض، من التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة؛ لتحقيق الاستقرار في السودان، ودعم بعثة منظمة الأمم المتحدة.