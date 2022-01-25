شرطة بريطانيا تحقق في انتهاك جونسون قيود كورونا وإقامة حفلات بمقر رئاسة الحكومة

01:17 م الثلاثاء 25 يناير 2022
شرطة بريطانيا تحقق في انتهاك جونسون قيود كورونا وإقامة حفلات بمقر رئاسة الحكومة

بوريس جونسون

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لندن- (د ب أ):

تصاعدت المشكلات المحيطة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، حيث قالت شرطة العاصمة لندن إنها سوف تحقق رسميا في اتهامات بانتهاك قيود مكافحة وباء كورونا، من خلال إقامة حفلات بمقر رئاسة الحكومة "10 داونينج ستريت".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مفوضة شرطة العاصمة، كريسيدا ديك، قولها اليوم الثلاثاء: "أؤكد أن شرطة العاصمة تحقق الآن بشأن عدد من الفعاليات التي أقيمت في داونينج ستريت ووايتهول في العامين الماضيين، وذلك فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقيود مكافحة كورونا".

وأضافت المفوضة: "نؤدي الواجب الشُرطي دون خوف أو محاباة".

وأحاطت بحكومة جونسون اتهامات بإقامة فعاليات في مقر رئاسة الوزراء وسط حظر مثل هذه التجمعات الاجتماعية بموجب القيود التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني معركة من أجل بقائه السياسي في ظل الفضيحة.

وجاء التطور الأحدث بعد ساعات من تأكيد مكتب جونسون أن موظفيه تجمعوا في داونينج ستريت للاحتفال بعيد ميلاد رئيس الحكومة خلال الإغلاق الأول في البلاد العام الماضي.

بوريس جونسون شرطة بريطانيا انتهاك قيود كورونا حفلات بمقر رئاسة الحكومة

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