الرئيس الفرنسي يزور برلين اليوم

01:14 م الثلاثاء 25 يناير 2022
الرئيس الفرنسي يزور برلين اليوم

أولاف شولتس

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برلين-(د ب أ):

يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء في ديوان المستشارية ببرلين.

وسيدور محور المحادثات حول بدء رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي ورئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلى جانب موضوعات دولية، مثل الأزمة الأوكرانية.

وشارك شولتس وماكرون مساء أمس الاثنين عبر الفيديو في محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء أوروبيين، من بينها الدول الأوروبية في مجموعة السبع وبولندا بصفتها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي مجاورة لروسيا.

وتولت فرنسا في الأول من يناير الجاري رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. وبدأت ألمانيا مطلع هذا العام رئاستها لمجموعة السبعة، والتي ستستمر لمدة عام.

أولاف شولتس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الأزمة الأوكرانية مجلس الاتحاد الأوروبي

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