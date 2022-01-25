عطلة بإسطنبول اليوم بسبب موجة الطقس السيء

إسطنبول-(د ب أ):

أعلنت ولاية إسطنبول اعتبار اليوم الثلاثاء عطلة إدارية بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بكثافة.

وأوضح والي إسطنبول علي يرلي قايا، عبر حسابه بتويتر، أنه سيتم اعتبار الموظفين في المؤسسات والمنظمات الحكومية في إجازة إدارية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن الإجازة لا تشمل العاملين في خدمات الأمن والصحة والنقل.

وأدى تساقط الثلوج بشكل كثيف على مدينة إسطنبول إلى تأثر الحياة بشكل عام وتعطل بعض الطرقات جراء الازدحام المروري.

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرته لاحقا.