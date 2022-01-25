عودة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع دام أربعة أيام

10:22 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
عودة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع دام أربعة أيام

شبكات الانترنت - تعبيرية

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صنعاء-(ا ف ب):

بدأت شبكة الانترنت بالعودة في اليمن الثلاثاء بعد انقطاع دام لأربعة أيام عقب غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة في غرب البلاد، وفق ما أفادت منظمة لمراقبة الانترنت ومراسلو وكالة فرانس برس.

وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت على حسابها على تويتر أن "شبكة الإنترنت تعود في اليمن بعد انقطاع دام لأربعة أيام على مستوى البلاد".

وبحسب المنظمة فإن انقطاع الانترنت "أعاق بشكل كبير عمل وسائل الاعلام المستقلة ومراقبة حقوق الإنسان".

وأكد مراسلو فرانس برس في صنعاء والحديدة عودة شبكة الانترنت بعد منتصف الليل.

وكانت المجموعة أعلنت الجمعة عن انقطاع في شبكة الإنترنت بعد غارة جوية.

وأكد التحالف الخميس أنه استهدف مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون وتمر عبرها معظم المساعدات الدولية المرسلة إلى البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014، وتدخل التحالف الى جانب القوات الحكومية منذ 2015. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.

وأطلق الحوثيون اليمنيون الإثنين صواريخ بالستية في اتجاه أبوظبي ومناطق سعودية تمّ اعتراضها بجهود مشتركة إماراتية-أميركية، في مطلع أسبوع ثان من التصعيد، وهدّدوا بتوسيع عملياتهم في الإمارات.

وكثّف التحالف بعد استهداف الإمارات، غاراته الجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا، وأوقع دمارا.

وأوقعت غارة على سجن في صعدة، معقل الحوثيين، في شمال البلاد، سبعين قتيلا على الأقل وأكثر من مئة جريح. لكنّ التحالف نفى أن يكون نفذها

هذا المحتوى من

AFP
شبكة الانترنت اليمن غارة جوية السعودية

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