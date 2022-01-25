وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: روسيا قد تنفذ هجومًا إلكترونيًا ضد الولايات المتحدة

05:57 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: روسيا قد تنفذ هجومًا إلكترونيًا ضد الولايات المتحدة

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

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واشنطن-(أ ش أ):

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن روسيا قد تنفذ هجومًا إلكترونيًا ضد الولايات المتحدة لو شعرت بأنها مهددة بالتعرض للمزيد من الإجراءات العقابية من قِبل واشنطن ردًا على الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة -في نشرتها الخاصة بالاستخبارات والتحليل- أن الحكومة الأمريكية تُقَيِّم الاحتمال بأن روسيا تدرس توجيه هجوم إلكتروني إذا ما تعرضت الولايات المتحدة أو شركاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) للعقوبات ردًا على الغزو إن حدث.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أن إدارة التأمين الإلكتروني وأمن البنية التحتية بالحكومة الأمريكية كانت قد أصدرت في الأسبوع الماضي تحذيرًا للمواطنين للبقاء يقظين في مواجهة أنشطة إلكترونية روسية خبيثة محتملة.

وذكرت أن هذا يأتي بعد أن تعرضت شبكات حكومية أوكرانية لهجمات إلكترونية أوقفت نشاطها، بما في ذلك موقع وزارة الخارجية الذي ظل يحمل تحذيرًا على موقعه للشعب الأوكراني بأن عليه أن يظل خائفًا ويتوقع الأسوأ، بما جعل المسؤولين الأوكرانيين يوجهون أصابع الاتهام في ذلك الهجوم لروسيا.

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Asha
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية روسيا هجومًا إلكترونيًا الولايات المتحدة

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