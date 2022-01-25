"كاف" يحقق في واقعة تدافع الجماهير في مباراة الكاميرون وجزر القمر

03:30 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
"كاف" يحقق في واقعة تدافع الجماهير في مباراة الكاميرون وجزر القمر

كاف

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القاهرة- (د ب أ):

كاف يقرر التحقيق في واقعة حادث تدافع المشجعين في المباراة التي فاز بها منتخب الكاميرون على جزر القمر (2-1)، في دور الــ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم :" علم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بين المضيفة الكاميرون وجزر القمر ".

وأضاف:"يحقق كاف حاليًا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".

وأضاف: "أرسل رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي الأمين العام ، فيرون موسينجو أومبا لزيارة المشجعين في مستشفى ياوندي".

وأصيب عشرات المشجعين وترددت أنباء عن مقتل ستة اشخاص على الأقل بعد التدافع الذي وقع خارج ملعب أوليمبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون، في اعقاب مباراة الدولة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية ضد جزر القمر.

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