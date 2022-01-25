غارات جوية عنيفة على صنعاء بعد إعلان الحوثيين عن استهداف السعودية وأبو ظبي

01:49 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
غارات جوية عنيفة على صنعاء بعد إعلان الحوثيين عن استهداف السعودية وأبو ظبي

غارات جوية -أرشيفية

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صنعاء- (د ب أ):

هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت نحو عشر غارات جوية عنيفة على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة، و معسكر الحفا، ومنطقة جربان بمديرية سنحان.

وأشار السكان إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء العاصمة صنعاء بشكل مكثف.

ويأتي هذا القصف، بعد ساعات من إعلان الحوثيين عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة باتجاه أبوظبي ومناطق سعودية، وتهديدهم بتوسيع عملياتهم العسكرية ضد الإمارات.

في سياق متصل، عادت خدمة الإنترنت إلى اليمن، بعد انقطاع استمر لأربع أيام في جميع انحاء البلاد، باستثناء مدينة عدن(جنوبي اليمن) التي تمتلك خدمة "عدن نت"، بعد تعرض مبنى الاتصلات في محافظة الحديدة(غربي البلاد) لقصف جوي، ما جعل البلاد في عزلة تامة.

واتهم الحوثيون التحالف باستهداف شبكة الاتصالات من خلال قصف المبنى مساء الخميس الماضي، فيما حملت الحكومة الشرعية، الحوثيين، مسؤولية هذا الانقطاع.

ويتحكم الحوثيون، بخدمات الإنترنت والاتصالات في جميع محافظات البلاد، بما فيها الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، لوجود مؤسسة الاتصالات العامة السلكية واللاسلكية، و كابل "فالكون "البحري المزود للمحافظات، في مناطق سيطرتها.

غارات جوية ستهداف شبكة الاتصالات ارات على صنعاء لحوثيين

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