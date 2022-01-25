حول العالم في 24 ساعة: عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

وكالات:

شهد العالم الاثنين، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان عسكريين في بوركينا فاسو الاستيلاء على الحكم، وإغلاق حدود البلاد، فضلا عن تحديث بريطانيا إجراءات الدخول للمسافرين العائدين.