حول العالم في 24 ساعة: عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

12:05 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
حول العالم في 24 ساعة: عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

روك مارك كابوريه رئيس بوركينا فاسو

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وكالات:
شهد العالم الاثنين، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان عسكريين في بوركينا فاسو الاستيلاء على الحكم، وإغلاق حدود البلاد، فضلا عن تحديث بريطانيا إجراءات الدخول للمسافرين العائدين.

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