الإمارات تعلن إسهام واشنطن في إحباط الهجوم الصاروخي للحوثيين على أبوظبي

11:48 م الإثنين 24 يناير 2022
الإمارات تعلن إسهام واشنطن في إحباط الهجوم الصاروخي للحوثيين على أبوظبي

يوسف العتيبة السفير الإماراتي بالولايات المتحدة

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واشنطن - (د ب أ)

أعلن سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن الولايات المتحدة أسهمت في إحباط هجوم الحوثيين الصاروخي على أبو ظبي اليوم الإثنين، داعيا الطرف الأمريكي إلى تصنيفهم جماعة إرهابية.

وقال العتيبة في تغريدة عبر صفحتع بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات".

وأضاف العتيبة: "الخطوة التالية: وقف التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين من الجهات الداعمة لهم وعلى الولايات المتحدة التحرك الآن لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

يشار إلى أن العاصمة الإماراتية أبوظبي قد شهدت يوم 17 يناير الجاري انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار المدينة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص (باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين، فيما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

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