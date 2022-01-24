دهس رجل بالسعودية بعد صلاة الفجر وسرقته.. والسلطات تحقق (فيديو)

وكالات:

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو، قيل إنه بالمملكة، يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، وسرقته من قبل رواد السيارة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو، حيث يظهر رجل يسير في الشارع "بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر"، في حين تصدمه سيارة مسرعة من الخلف وتقذفه بعيدا، فيما يترجل منها شخصان، يقوم أحدهما بمسك الضحية، والآخر بسرقته، ما أثار ضجة كبيرة في المملكة.

وجه النائب العام في السعودية بالتحقق من محتوى مقطع فيديو يظهر دهس رجل والاعتداء عليه من قبل شخصين، والقبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء.

وفي التفاصيل، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصين بدهس رجل والاعتداء عليه، فقد وجه النائب العام بالتحقق من محتوى الفيديو والقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم".

وشدد المصدر على أن "قضايا الاعتداء على الأشخاص، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.