روسيا تنفي نيتها قطع الغاز عن أوروبا حال تعرضها لعقوبات

موسكو - (د ب أ)

بدد الكرملين اليوم الاثنين المخاوف بأن روسيا ستوقف إمدادات الغاز عن أوروبا حال تعرضها لعقوبات ردًا على قيامها بحشد قواتها على حدود أوكرانيا.

وصرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في العاصمة موسكو اليوم، بأن "روسيا أدت ما عليها من التزامات منصوص عليها في الاتفاق بشكل لا تشوبه شائبة في أحلك ظروف المواجهة بين الشرق والغرب"، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وأوضح بيسكوف أن "روسيا لم تفعل أي شيء يدعو للتشكيك في مصداقيتها".

وجاءت تصريحات الكرملين ردا على تقارير إعلامية أوروبية بأن إيقاف إمدادات الغاز الروسية قد تكون مسألة وقت.

ووصف المسؤول الروسي تلك التقارير بأنها مجرد هستيريا. وتلميحات".

ويشار إلى أن الدول الغربية هددت موسكو بعواقب وخيمة حال إقدامها على غزو أوكرانيا، بيد أن روسيا أنكرت وجود مثل هذه الخطط رغم حشدها لقواتها على الحدود بين البلدين.