طالبان تجري محادثات في أوسلو لبحث قضايا الاقتصاد والمساعدات الإنسانية

أوسلو - (د ب ا)

اجتمع وفد من حركة طالبان في العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الاثنين مع ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا وإيطاليا وقطر وفرنسا والاتحاد الأوروبي في اجتماعات من المقرر أن تستمر لمدة يومين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان الأفغانية عبد القهار بلخي بأن مباحثات اليوم الأول ركزت على موضوعات الاقتصاد والمساعدات الإنسانية والأمن والبنك المركزي والصحة وقضايا أخرى.

ولكن معاملة النساء في أفغانستان بعد أن سيطرت طالبان على السلطة العام الماضي، تصدرت أجندة المباحثات في أوسلو، حيث تطرقت إلى مصير ناشطتين حقوقيتين مفقودتين، فيما قال ممثل حركة طالبان لشبكة ان ار كيه النرويجية إن الحركة لم تعتقل أي نساء، ولا يقومون باحتجازهن.

ودعا نشطاء طالبان إلى إطلاق سراح العديد من النساء المفقودات في البلاد، والتركيز بشكل خاص على أحدث حالتي اختفاء كانت ضحيتهما تامانا زاريابي بارياني وباروانا ابراهيم خيل، اللتين تردد أنهما اختطفتا من منزليهما، في أعقاب احتجاجهما الأسبوع الماضي على القيود التي فرضتها الحركة.

وفي سياق آخر، اجتمعت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان في العاصمة الأفغانية كابول مع سراج الدين حقاني وزير الداخلية في حكومة طالبان. وقالت البعثة الأممية في أفغانستان في بيان إن ليونز تسعى للتحقيق فى القضية وإطلاق سراح الناشطتين.

وتعد محادثات أوسلو هي أول مرة يسافر فيها وفد طالباني إلى دولة غربية منذ السيطرة على السلطة.