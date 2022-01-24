إقالة وزيرة مسلمة سابقة.. ورئيس وزراء بريطانيا يأمر بالتحقيق

لندن - (أ ش أ):

أمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة المسلمة، نصرت غني، بأنها أقيلت من منصبها الوزاري بسبب ديانتها.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين،: "طلب رئيس الوزراء من مكتب مجلس الوزراء إجراء تحقيق في مزاعم النائبة نصرت غني"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأضاف "في الوقت الذي تم فيه طرح هذه المزاعم لأول مرة، أوصاها رئيس الوزراء بتقديم شكوى رسمية إلى مقر حزب حملة المحافظين، ولم تقبل هذا العرض".

وتابع قائلًا: "لقد طلب رئيس الوزراء الآن من المسؤولين إثبات الحقائق حول ما حدث"، مؤكدًا أن جونسون يأخذ هذه المزاعم على محمل الجد.

وتعرض جونسون لضغوط شديدة من أجل اتخاذ إجراء بعد أن نصح النائبة، منذ ما يقرب من عامين، بأن تقدم بشكوى رسمية في الحزب بشأن الطريقة التي عوملت بها. وقالت نصرت غني إنها ردت عليه حينها بأنها لا تعتقد أن هذه هي الطريقة المناسبة لأمر حدث في الحكومة.

ورحبت النائبة، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، بإعلان الحكومة عن فتح تحقيق لكنها قالت إنها بحاجة إلى الاطلاع على اختصاصاته.

وذكرت الصحيفة أنه من المفهوم أن جونسون تحدث مع نصرت غني مساء أمس الأحد لإبلاغها بأنه أمر بالتحقيق.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثمانية أشهر من اعتذار حزب المحافظين لضحايا الإسلاموفوبيا والعنصرية في الحزب بعد إجراء تحقيق في هذا الشأن.