رئيس بوركينا فاسو يطالب المتمردين بتغليب مصلحة البلاد

07:00 م الإثنين 24 يناير 2022
رئيس بوركينا فاسو يطالب المتمردين بتغليب مصلحة البلاد

رئيس بوركينا فاسو روش كابوري

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واجادوجو - (أ ش أ):

طالب رئيس بوركينا فاسو روش كابوري، اليوم الاثنين، المتمردين بالاستسلام وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وحل الخلافات عن طريق الحوار.

وقال كابوري في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على أولئك الذين حملوا السلاح، وضعه جانبا تغليبا للمصلحة العليا للأمة التي تمر بأوقات عصيبة.. يتوجب علينا حماية مكتسباتنا الديمقراطية، ويجب علينا حل خلافاتنا من خلال الحوار والاستماع".

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Asha
بوركينا فاسو روش كابوري المتمردين

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