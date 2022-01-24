اتصال هاتفي مرتقب بين بايدن وقادة أوروبا على وقع التوتر مع روسيا

06:50 م الإثنين 24 يناير 2022
اتصال هاتفي مرتقب بين بايدن وقادة أوروبا على وقع التوتر مع روسيا

جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري اتصالا اليوم مع قادة أوروبا بشأن أزمة أوكرانيا، على وقع التوتر مع روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت دول أوروبية، سحب عائلات الدبلوماسيين في أوكرانيا في إشارة غير مباشرة لارتفاع وتيرة التوتر بين موسكو وكييف.

وأكد حلف الناتو، اليوم، أنه سيرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الدول الحليفة شرقي أوروبا، لتعزيز القدرات الرادعة.

جو بايدن البيت الأبيض روسيا أوروبا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1603

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1209

متعافون اليوم

410098

إجمالي الإصابات

22368

إجمالي الوفيات

343971

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا