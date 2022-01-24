اتصال هاتفي مرتقب بين بايدن وقادة أوروبا على وقع التوتر مع روسيا

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري اتصالا اليوم مع قادة أوروبا بشأن أزمة أوكرانيا، على وقع التوتر مع روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت دول أوروبية، سحب عائلات الدبلوماسيين في أوكرانيا في إشارة غير مباشرة لارتفاع وتيرة التوتر بين موسكو وكييف.

وأكد حلف الناتو، اليوم، أنه سيرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الدول الحليفة شرقي أوروبا، لتعزيز القدرات الرادعة.