مدير الصحة العالمية: المنظمة ستفشل بدون مزيد من التمويل

جنيف - (د ب أ)

ذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لن يمكنها القيام بوظيفتها في حال لم توافق الدول الأعضاء والمانحين على مقترح بزيادة التمويل لمنح المنظمة المزيد من الاستقلالية في مكافحة الجوائح.

وقال جيبريسوس للمندوبين، في جنيف، اليوم الإثنين "في حال استمر نموذج التمويل الحالي، فإن منظمة الصحة العالمية سوف تفشل"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

تطلب المنظمة من الدول الأعضاء والمانحين 480 مليون دولار إضافية لفترة الموازنة المقبلة التي تستمر عامين، بما في ذلك 430 مليون دولار لبرامج الطوارئ لتنسيق الاستجابة العالمية لكوفيد-19.

وكانت الميزانية التي وضعت لمنظمة الصحة العالمية في فترة 2020-2021 هي 8ر5 مليار دولار ولكنها زادت بشكل كبير استجابة للجائحة.

وقال جيبريسوس إنه مثلما يحتاج موظفو الصحة إلى موارد وآليات لأداء وظائفهم فأن "منظمة الصحة العالمية بحاجة لتمويل مرن ومتوقع ومستدام للقيام بمهامنا".