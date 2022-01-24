بري يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة آخر المستجدات والانتخابات المرتقبة بلبنان

بيروت - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وعقب اللقاء، قالت فرونتسكا إن اللقاء تناول الدور الذي يلعبه مجلس النواب في تعزيز تطبيق الإصلاحات الضرورية في لبنان.

وأضافت أنهما بحثا التحضير للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.