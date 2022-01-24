بري يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة آخر المستجدات والانتخابات المرتقبة بلبنان

05:47 م الإثنين 24 يناير 2022
بري يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة آخر المستجدات والانتخابات المرتقبة بلبنان

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات مع المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وعقب اللقاء، قالت فرونتسكا إن اللقاء تناول الدور الذي يلعبه مجلس النواب في تعزيز تطبيق الإصلاحات الضرورية في لبنان.

وأضافت أنهما بحثا التحضير للانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
نبيه بري برلمان لبنان يوانا فرونتسكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1603

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1209

متعافون اليوم

410098

إجمالي الإصابات

22368

إجمالي الوفيات

343971

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..رسمياً.. مصر توافق على استخدام أول علاج فموي لكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا