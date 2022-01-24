في خطاب الوداع.. الحريري يبكي في نهاية كلمته (فيديو)

وكالات

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا عائلته في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

وأشار الحريري في كلمته إلى أن "مشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين، هما منع الحرب الأهلية في لبنان، وحياة أفضل للبنانيين، مضيفًا أنه نجحت في الاولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية".

وذكر أن "منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات 7 مايو إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها".

وحاول الحريري خلال كلمته التي ألقاها اليوم حبس دموعه، لكنه لم يستطع وذرف الدموع في نهاية كلمته خاصة مع استشهاده بقول والده رفيق الحريري، في بيان عزوفه قبل ١٧ عامًا: "أستودع الله هذا البلد الحبيب".

أخيراً، قد يكون افضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله #رفيق_الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عامًا: "أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب #لبنان وشعبه الطيب. واعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. — Saad Hariri (@saadhariri) January 24, 2022