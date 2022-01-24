النواب الأردني يدين اعتداءات الحوثي على السعودية والإمارات

عمان- (أ ش أ)

أدان مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف المجلس - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - اعتداءات الحوثيين بـ "العمل الإرهابي الجبان" وأنها تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، مؤكدا تضامن ووقوف الأردن المُطلق إلى جانب السعودية والإمارات في وجه كل ما يُهدد أمنيهما وأمن شعبيهما الشقيقين.