النواب الأردني يدين اعتداءات الحوثي على السعودية والإمارات

04:45 م الإثنين 24 يناير 2022
النواب الأردني يدين اعتداءات الحوثي على السعودية والإمارات

مجلس النواب الأردني أرشيفية

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عمان- (أ ش أ)

أدان مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف المجلس - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - اعتداءات الحوثيين بـ "العمل الإرهابي الجبان" وأنها تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، مؤكدا تضامن ووقوف الأردن المُطلق إلى جانب السعودية والإمارات في وجه كل ما يُهدد أمنيهما وأمن شعبيهما الشقيقين.

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Asha
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