النواب الأردني يدين اعتداءات الحوثي على السعودية والإمارات
عمان- (أ ش أ)
أدان مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصف المجلس - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - اعتداءات الحوثيين بـ "العمل الإرهابي الجبان" وأنها تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، مؤكدا تضامن ووقوف الأردن المُطلق إلى جانب السعودية والإمارات في وجه كل ما يُهدد أمنيهما وأمن شعبيهما الشقيقين.
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