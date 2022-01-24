الصحة العالمية: من الخطأ افتراض أن أوميكرون هو المتحور الأخير

04:44 م الإثنين 24 يناير 2022
الصحة العالمية: من الخطأ افتراض أن أوميكرون هو المتحور الأخير

منظمة الصحة العالمية

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جنيف- (د ب أ):

صرح مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بأن المرحلة الحرجة من جائحة كورونا يمكن أن تنتهي هذا العام إذا ما استخدمت الدول كافة الأدوات المتاحة لديها لتحقيق ذلك، وحذر في الوقت نفسه من افتراض أن المتحور أوميكرون هو المتحور الأخير.

وقال المدير العالم للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، إن هدف العبور من المرحلة الحرجة يمكن تحقيقه إذا تم جسر فجوة اللقاحات في الدول الأكثر فقرا وتم إجراء المزيد من الاختبارات.

وأضاف :"إذا ما استخدمت الدول جميع الاستراتيجيات والأدوات بطريقة شاملة، سيمكننا إنهاء المرحلة الحرجة من الجائحة هذا العام".

وأضاف، لوزراء صحة ومسؤولين من 34 دولة، أنه تم التغلب على مشكلة نقص اللقاحات، ويبقى التحدي اللوجستي الآن هو إرسالها إلى جميع الدول.

وقال إن تفشي المتحور أوميكرون تسبب في أن تتلقى المنظمة خلال الأسبوع الماضي بلاغات بـ 100 إصابة جديدة كل ثلاث ثواني من حول العالم، وحالة وفاة كل 12 ثانية.

وشدد على أنه "من الخطر افتراض أن أوميكرون هو المتحور الأخير، وأننا في المرحلة النهائية".

وكشف أن 85% من الأشخاص في أفريقيا لم يتلقوا ولو جرعة واحدة من اللقاحات.

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