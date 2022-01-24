مبعوث روسي:موسكو لا تشارك في المحادثات بين الأطراف الأفغانية في النرويج

موسكو- (أ ش أ):

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف لوكالة تاس اليوم الإثنين إن موسكو لا تشارك في المحادثات بين الأطراف الأفغانية التي تستضيفها أوسلو، ولا حتى بصفة مراقب، مضيفا - ردا على سؤال بهذا الشأن لوكالة أنباء تاس الروسية- "نحن لا نشارك" في هذا الاجتماع.

وكان وفد من حركة طالبان ، بقيادة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان أمير خان متقي، قد وصل إلى أوسلو مساء السبت الماضي بدعوة من الحكومة النرويجية .

ويشارك الوفد في مشاورات مع نشطاء اجتماعيين وسياسيين أفغان، وكذلك مع سياسيين من النرويج وعدد من البلدان الأخرى،وبحسب تقارير إعلامية، وصل الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست إلى أوسلو اليوم الإثنين.