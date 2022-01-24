التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على السعودية والإمارات

04:03 م الإثنين 24 يناير 2022
التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على السعودية والإمارات

منظمة التعاون الإسلامي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض- (أ ش أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، الهجوم الباليستي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المنظمة- في بيان لها، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية-: "نؤكد تأييدنا لما تتخذه المملكة العربية السعودية والإمارات من إجراءات لحماية أمنهما واستقرارهما".

يذكر أن الدفاعات السعودية دمرت، في وقت سابق، صاروخا باليستيا أطلق باتجاه محافظة ظهران الجنوب، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضيها.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة التعاون الإسلامي الإرهاب السعودية الإمارات الهجوم الحوثي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1603

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1209

متعافون اليوم

410098

إجمالي الإصابات

22368

إجمالي الوفيات

343971

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..رسمياً.. مصر توافق على استخدام أول علاج فموي لكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا