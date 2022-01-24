التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على السعودية والإمارات

الرياض- (أ ش أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، الهجوم الباليستي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المنظمة- في بيان لها، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية-: "نؤكد تأييدنا لما تتخذه المملكة العربية السعودية والإمارات من إجراءات لحماية أمنهما واستقرارهما".

يذكر أن الدفاعات السعودية دمرت، في وقت سابق، صاروخا باليستيا أطلق باتجاه محافظة ظهران الجنوب، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضيها.