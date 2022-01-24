أبو الغيط ووزير خارجية عمان يستعرضان الوضع العربي والقضايا الإقليمية المُلحة

القاهرة – مسقط- (أ ش أ):

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الإثنين في مسقط، مجمل الوضع العربي، وعدداً من القضايا الإقليمية المُلحة، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسُبل التعامل معها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط - الذي يزور سلطنة عمان حاليا - أعرب عن تقديره للدبلوماسية العُمانية المتوازنة، وللدور المهم الذي تقوم به مسقط في عدد من الملفات الإقليمية.

وأضاف أن حديث الأمين العام مع الوزير العماني تناول موضوع الإعداد للقمة العربية القادمة والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن خاصة في ظل التطورات الأخيرة.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار زيارة يقوم بها أبو الغيط لمسقط، حيث من المقرر أن يُلقي محاضرة غداً الثلاثاء أمام كلية الدفاع الوطني العمانية تحت عنوان "المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربي المشترك".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام من مسُقط إلى السعودية ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، بعد غد الأربعاء، وهي اللجنة التي يترأسها الأمين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.