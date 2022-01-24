الأمم المتحدة: نزوح نحو 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم على سجن غويران في سوريا

03:43 م الإثنين 24 يناير 2022
الأمم المتحدة: نزوح نحو 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم على سجن غويران في سوريا

منظمة الأمم المتحدة

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وكالات:

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن حوالي ٤٥ ألف شخص نزح من مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، منذ بدء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن غويران من أجل تحرير مقاتليه وبعض قادته، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

قالت مصادر المعارضة السورية إن الاشتباكات قد تجددت ليلة أمس الأحد بين عناصر داعش وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في حي غويران بمدينة الحسكة، في شمال شرقي سوريا وتحديدا في محيط سجن "غويران" أو "الصناعة".

وكان عناصر من التنظيم من المسلح قد هاجموا السجن يوم الخميس الماضي وقاموا بتهريب المئات من السجناء.

وأعلنت قوات سورية الديمقراطية، المعروفة اختصارا بـ "قسد"، حظرا للتجول لمدة أسبوع في الحسكة بهدف منع ما وصفتهم بالخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي، بينما شن التحالف الدولي غارات جوية عدة على المنطقة لدعم وحداتها على الأرض في مواجهة عناصر التنظيم المتشدد.

ومند ليل الخميس الماضي، يشن تنظيم الدولة الإسلامية عمليات في مدينة الحسكة اعتبرت أنها أحد أجرأ هجماته منذ هزيمته في سوريا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه اتهمت الخارجية السورية القوات الامريكية و"قوات سورية الديمقراطية" باقتراف أعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في شمال شرقي سوريا مجبرة الألاف على النزوح والفرار على حد نص بيانها مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا والقوات التركية من الشمال الغربي.

منظمة الأمم المتحدة سوريا سجن غويران

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