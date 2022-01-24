أمين التعاون الخليجي يدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات

11:38 ص الإثنين 24 يناير 2022
أمين التعاون الخليجي يدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

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الرياض- (أ ش أ):

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الحجرف قوله: إن "استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن"، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الأمين العام بيقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية ودفاعها الجوي في اعتراض وتدمير الصاروخين والتصدي لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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Asha
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