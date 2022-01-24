مصر تدين وتستنكر هجمات الحوثيين على السعودية

11:02 ص الإثنين 24 يناير 2022
مصر تدين وتستنكر هجمات الحوثيين على السعودية

الحوثيين

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(وكالات):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميلشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية .

وتشدد مصر على أن استمرار ميلشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وتجدد مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما

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