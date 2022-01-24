التحالف العربي: الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران

11:00 ص الإثنين 24 يناير 2022
التحالف العربي: الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران

قوات التحالف العربي

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وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

وأفاد التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب، وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم الاثنين في إطلاق صواريخ باليستية.

التحالف العربي الدفاعات الجوية صاروخ باليستي الحوثيو

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