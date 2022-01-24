كيف يتعامل الجنود الأوكرانيون على الجبهة من الغزو الروسي المحتمل؟ - صور

10:26 ص الإثنين 24 يناير 2022
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كتبت- هدى الشيمي:

على بعد حوالي 500 ياردة من الانفصاليين المدعومين من روسيا، ينتـظر مجموعة من الجنود الأوكرانيين معركة من المؤكد أنها قادمة، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية.

وحسب المصور تيموثي فاديك، فإن الجنود مرتاحون بشكل غريب حيال هذه الحرب.

قضى فاديك يومًا كاملاً مع الجنود على الخطوط الأمامية في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا، وتحدث مع أحد الجنود وأخبر بأن المعركة مع روسيا أمر لا مفر منه، سيشنون هجومًا على الأراضي الأوكرانية في أي وقت.

يتوقع الجنود، حسب فاديك، إن الروس لن يعبرون الحدود، ولكنهم سيشنون الهجوم من البحر، - بحر آزوف-.

فيما يرى جنود آخرين أن روسيا ستهاجم أوكرانيا من بيلاروسيا.

ورغم اختلافاتهم حيال كيف سيحدث الهجوم أو متى ولكنهم جميعًا متقنعين تمامًا بأنه سيحدث.

حسب فاديك، فإن الجنود يشعرون بارتياح كامل، ولا يوجد أي ملامح توتر علي وجوههم، فهم مستعدين للقتال.

بلغت التوترات بين روسيا وأوكرانيا أشدها ووصلت إلي أعلى مستوياتها منذ سنوات، إذ أثار تعزيز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية مخاوف من أن تشن موسكو غزوًا قريبًا على كييف.

ونفى الكرملين وجود أي خطط لشن هجوم على كييف، واعتبر أن دعم الناتو لأوكرانيا يشكل تهديدًا كبيرًا للجناح الغربي لروسيا.

وفي موراتوف، بلدة أوكرانية على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من الخطوط الأمامية، يشعر الناس بالتوتر أكثر من الجنود، ولكن يبدو أنهم مستسلمين لمصيرهم، ومستعدين لحدوث الهجوم كذلك.

الجنود الأوكرانيين الغزو الروسي روسيا أوكرانيا

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