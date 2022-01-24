351 مليونا و409 آلاف و807 إصابات .. حصيلة إصابات كورونا حول العالم

08:37 ص الإثنين 24 يناير 2022
351 مليونا و409 آلاف و807 إصابات .. حصيلة إصابات كورونا حول العالم

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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واشنطن-(أ ش أ):

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 351 مليونا و409 آلاف و807 إصابات.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و596 ألفا و593 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 70.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 39.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ866 ألفا و540 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ623 ألفا و370 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 489 ألفا و846 وفاة.

هذا المحتوى من

Asha
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حصيلة الإصابات كورونا حول العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

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