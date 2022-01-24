الدفاع الإماراتية تُدمر صاروخين حوثيين أُطلقا باتجاه الدولة

05:30 ص الإثنين 24 يناير 2022
الدفاع الإماراتية تُدمر صاروخين حوثيين أُطلقا باتجاه الدولة

أرشيفية

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أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي لـ "صاروخين باليستيين" أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

صاروخين حوثيين وزارة الدفاع الإماراتية بدون خسائر بشرية الإمارات تدمر صاروخين حماية الدولة

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