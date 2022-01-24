ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والانهيارات الأرضية شمال غربي باكستان إلى 12 قتيلا

01:30 ص الإثنين 24 يناير 2022
ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والانهيارات الأرضية شمال غربي باكستان إلى 12 قتيلا

أرشيفية

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إسلام آباد-(أ ش أ):

أفادت تقارير إعلامية باكستانية الليلة أن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية الناجمة عنها فى شمال غربي باكستان قد ارتفع إلى 12 قتيلا على الأقل، وذلك بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

وذكرت شبكة "سماء" التليفزيونية الإخبارية الباكستانية التي أوردت النبأ أن هناك نساء وأطفالا بين أؤلئك القتلى الذين تم فقدانهم من جراء إنهيارات أرضية وانهيار أسقف عدة منازل بسبب الأمطار التى تهطل بصورة غزيرة على إقليم " خيبر باختونخوا " شمال غربي باكستان منذ أول أمس الجمعة.

ونقلت الشبكة عن السلطات المختصة بإدارة مكافحة الكوارث في الإقليم قولها إن عشرات من المنازل والمباني تعرضت لتدمير كامل أو أضرار جزئية.

وأشارت السلطات إلى أن عمليات الانقاذ مازالت جارية لمحاولة البحث عن أي أشخاص محاصرين بين الأنقاض، وأنه تم التمكن من تطهير العديد من الطرق التي تسببت الانهيارات الأرضية فى إغلاقها.

هذا المحتوى من

Asha
انهيارات أرضية ارتفاع ضحايا الأمطار شمال غربي باكستان 12 قتيلا

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