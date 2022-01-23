عشرات الآلاف يحتجون ضد قواعد مكافحة كورونا في بروكسل

بروكسل - (د ب ا)

خرج حشد من نحو 50 ألف شخص إلى الشوارع في بروكسل اليوم الأحد للاحتجاج على الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم الشرطة التقديرات بشأن عدد الحشد، موضحا أن ستة أشخاص اعتقلوا قبل بدء المسيرة، بسبب حيازة أشياء خطيرة أو محظورة.

وحمل المتظاهرون لافتات تظهر معارضتهم للقاحات ضد فيروس كورونا، والمطالبة " بحماية " الأطفال.

وذكرت وكالة أنباء بيلجا أن بعض الاشتباكات اندلعت في الحي الأوروبي بالمدينة مع تقدم المسيرة. وألقى المتظاهرون أشياء على الشرطة وخربوا بعض المباني، مما دفع السلطات إلى الرد بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الألمانية والفرنسية والبولندية، من بين أعلام أخرى. واختار الكثيرون عدم ارتداء أقنعة واقية.

وأظهرت لقطات فيديو لمكان الحادث نوافذ محطمة في مكاتب جهاز العمل الخارجى التابع للاتحاد الأوروبي، وهو الجهاز الدبلوماسى الرئيسى . وفي نهاية المطاف، فرقت الشرطة المظاهرة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).