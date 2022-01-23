بعد إدانته بإقامة علاقات محرمة.. سجن قاض سابق بالسعودية 5 سنوات

10:48 م الأحد 23 يناير 2022
بعد إدانته بإقامة علاقات محرمة.. سجن قاض سابق بالسعودية 5 سنوات

المحكمة العامة في الرياض

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وكالات:

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكما بسجن قاض سابق بالمحكمة العامة بمكة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بازدراء القضاة وبإقامة علاقات محرمة والتخبيب والسب والشتم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

كما تضمن الحكم عدم إدانته بما نسب له من تهم الرشوة، ورد طلب المدعي العام تعزيره لقاء تهمتي الرشوة وإخلاء سبيله من هذه التهم، بحسب صحيفة المدينة السعودية.

وأوقفت محكمة الاستئناف، بالنظر إلى ظروف ووضع المدعى عليه الصحية، تنفيذ جزء من عقوبة السجن المحكوم بها عليه استنادا على المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، وصادقت على الحكم بالحق الخاص لمواطنين تربط زوجتيهما السابقتين علاقة محرمة بالقاضي السابق، حيث تضمن الحكم سجنه 15 يوما لكل حق خاص.

واتهم الادعاء العام القاضي السابق بأنه حال كونه موظفا عاما (قاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة) ارتكب جريمة الرشوة مخلا بواجب من واجبات وظيفته، وإقامة علاقات غير شرعية مع نساء طلبن الطلاق.

محكمة الرياض سجن قاض علاقات محرمة

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