مسئول ايطالي: التطعيم والفحوصات سينهيا أزمة كورونا خلال أيام

10:21 م الأحد 23 يناير 2022
مسئول ايطالي: التطعيم والفحوصات سينهيا أزمة كورونا خلال أيام

لقاح كورونا

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روما - (أ ش أ):

أعرب مستشار وزير الصحة في الحكومة الإيطالية فالتر ريتشاردي، عن اعتقاده بأنه يجب أن يشارك جميع المواطنين الإيطاليين في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 بجانب ضرورة خضوع الغالبية العظمى منهم لمسحات الاختبار للكشف عن الفيروس من أجل عزل المصابين.

وأشار ريتشاردي - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية اليوم الأحد - إلى أن تلك التدابير ستؤدي إلى خروج إيطاليا من الأزمة الصحية "في غضون 8 أيام".

وأضاف أنه رغم اعتقاد الجميع بأن إجراء الاختبارات على جميع السكان أمرًا مستحيلًا، إلا أن الصينيين يختبرون 10 ملايين شخص لاكتشاف أي إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

ورأى مستشار وزير الصحة أن الوباء يتجه نحو "موجات تتبع بعضها البعض"، معربًا عن أمله بأن تنتهي الموجة الحالية الناجمة عن متحور (أوميكرون) في فبراير المقبل، إذا لم يتم تخفيف الإجراءات التقييدية.

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