وزير الصحة الإردني يعلن إصابته بكورونا

09:30 م الأحد 23 يناير 2022
وزير الصحة الإردني يعلن إصابته بكورونا

فراس الهواري وزير الصحة الأردني

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عمان - (د ب ا)

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري إصابته اليوم الأحد، بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي خضع له أخيرا بأنها إيجابية.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 وفاة و6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13075 والإصابات إلى 1141048.

واشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4551296، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4157442.

فراس الهواري صحة الأردن فيروس كورونا

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