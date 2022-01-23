السودان: البرهان يصدر قرارا بتجديد وقف إطلاق النار

الخرطوم - (أ ش أ):

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن القرار وجه الجهات المختصة بتنفيذه، لافتا إلى أنه يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد، واستشرافا لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن.