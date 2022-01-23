اليونان تغلق مدارس بسبب موجة الثلوج الشديدة

09:05 م الأحد 23 يناير 2022
اليونان تغلق مدارس بسبب موجة الثلوج الشديدة

عاصفة ثلجية

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أثينا - (د ب أ)

انخفضت درجات الحرارة في اليونان اليوم الأحد، وأدى هطول الثلوج بكثافة إلى إغلاق المدارس في بعض المناطق.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن المدارس في أثينا وبعض المناطق المتضررة لن تفتح يومي الاثنين والثلاثاء، إذ من المتوقع أن تبدأ موجة ثلوج أخرى مع بداية الأسبوع.

وسجلت بالفعل جزر شهيرة سياحيا مثل كريت وميكونوس وماكسوس هطولا للثلوج في حدث غير معتاد.

ويعد الطقس الأكثر برودة ودرجات حرارة قرب نقطة التجمد أمرا شائعا نسبيا في شمال اليونان، بينما كانت هناك اختناقات مرورية في الجنوب حيث تكون الثلوج نادرة.

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