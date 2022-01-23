الملكة اليزابيث تتوجه إلى ساندرينجهام "لإحياء ذكرى وفاة جورج السادس"

08:15 م الأحد 23 يناير 2022
الملكة اليزابيث تتوجه إلى ساندرينجهام "لإحياء ذكرى وفاة جورج السادس"

الملكة إليزابيث

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (أ ش أ):

سافرت الملكة اليزابيث الثانية جوا من قلعة وندسور إلى ساندرينجهام، وذلك للاحتفال بذكرى وفاة والدها الملك جورج السادس والتي تحل في 6 من شهر فبراير القادم.

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الملكة في المنزل الريفي في نورفوك منذ وفاة الأمير فيليب في 9 أبريل من العام الماضي.

وعادة ما تستضيف الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عائلتها في ساندرينجهام في عيد الميلاد لكنها خالفت التقاليد في عام 2021 من خلال استضافة الاحتفالات في قلعة وندسور كإجراء وقائي بعد زيادة حالات كوفيد-19 في ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن الملكة تقوم برحلة خاصة إلى ساندرينجهام لإحياء ذكرى وفاة والدها وتوليها العرش.

في السادس من فبراير، ستبدأ المملكة المتحدة احتفالاتها بقضاء الملكة 70 عامًا على العرش وسيعلن هذا اليوم كبداية الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة كأطول ملكة مكوثاً على العرش.

هذا المحتوى من

Asha
الملكة اليزابيث جورج السادس قلعة وندسور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1569

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

1703

متعافون اليوم

408495

إجمالي الإصابات

22330

إجمالي الوفيات

342762

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا