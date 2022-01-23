الملكة اليزابيث تتوجه إلى ساندرينجهام "لإحياء ذكرى وفاة جورج السادس"

لندن - (أ ش أ):

سافرت الملكة اليزابيث الثانية جوا من قلعة وندسور إلى ساندرينجهام، وذلك للاحتفال بذكرى وفاة والدها الملك جورج السادس والتي تحل في 6 من شهر فبراير القادم.

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الملكة في المنزل الريفي في نورفوك منذ وفاة الأمير فيليب في 9 أبريل من العام الماضي.

وعادة ما تستضيف الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عائلتها في ساندرينجهام في عيد الميلاد لكنها خالفت التقاليد في عام 2021 من خلال استضافة الاحتفالات في قلعة وندسور كإجراء وقائي بعد زيادة حالات كوفيد-19 في ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن الملكة تقوم برحلة خاصة إلى ساندرينجهام لإحياء ذكرى وفاة والدها وتوليها العرش.

في السادس من فبراير، ستبدأ المملكة المتحدة احتفالاتها بقضاء الملكة 70 عامًا على العرش وسيعلن هذا اليوم كبداية الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة كأطول ملكة مكوثاً على العرش.