المرصد: مقتل 136 شخصًا في عملية سجن غويران بسوريا

08:05 م الأحد 23 يناير 2022
المرصد: مقتل 136 شخصًا في عملية سجن غويران بسوريا

قوات سوريا الديمقراطية فرضت حصارا على سجن غويران

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دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 136 شخصًا قتلوا منذ بدء هجوم داعش على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.

وهاجم تنظيم داعش يوم الخميس سجن غويران، في عملية جريئة تهدف إلى إطلاق سراح نزلائه.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم الأحد بين مقاتلي تنظيم داعش والقوات الكردية، مدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في محاولة للسيطرة الكاملة على السجن.

وأوضح المرصد ومقره بريطانيا أن القوات الكردية استعادت السيطرة إلى حد كبير على محيط السجن وجزء كبير من السجن نفسه.

وأضاف أن 23 من عناصر داعش و11 من أفراد الميليشيات الكردية قتلوا في الاشتباكات بين الجانبين منذ وقت متأخر من ليل السبت.

ودفعت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى مدينة الحسكة.

وقالت مصادر سورية في مدينة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وصلت عربات مدرعة أمريكية إلى حي غويران جنوب مدينة الحسكة والمجاور لسجن الصناعة الذي يسيطر عليه مسلحو تنظيم داعش. كما وصلت المئات من العربات العسكرية التي تحمل مقاتلين وأسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من مناطق محافظة الحسكة".

ووفقا للمرصد فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم أجمع.

كما يذكر أن هذا الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم داعش كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس من عام 2019.

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