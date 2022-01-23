"نهاية لوباء كورونا".. الصحة العالمية تُصدر بيانًا بشأن متحور أوميكرون

جنيف - (أ ش أ):

توقعت منظمة الصحة العالمية نهاية "محتملة" لوباء فيروس كورونا في أوروبا بعد متحور "أوميكرون".

وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوجه أن المتحور "أوميكرون" الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس المقبل، أطلق مرحلة جديدة من وباء فيروس كورونا في المنطقة وقد يقرب الأزمة الصحية من النهاية.. حسبما أفادت قناة (فرانس24) مساء اليوم الأحد.

يأتي هذا في وقت كان قد حذر فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من ظهور سلالات جديدة بعد "أوميكرون"، وأشار إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا.