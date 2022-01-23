الرئيس الأرميني يعلن الاستقالة من منصبه

وكالات:

أعلن رئيس أرمينيا أرمن ساركيسيان، الاستقالة من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"الافتقار لامتلاك القدرات للتأثير على الأوضاع الداخلية والخارجية".

وقال بيان للرئاسة الأرمينية، على الموقع الرسمي، نقلا عن ساركيسيان، ونقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد "لقد فكرت لفترة طويلة وقررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد حوالي أربع سنوات من العمل النشط، وهذا القرار ليس عاطفيًا على الإطلاق".

وأضاف بيان الرئاسة أن "الرئيس أوضح أنه لا يمتلك للأدوات للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية في هذه الأوقات الصعبة للبلاد والأمة".

وتابع أنه "في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها دولتنا، والتي تتطلب الوحدة الوطنية، يجب ألا يصبح المنصب الرئاسي هدفاً لنظريات القيل والقال والمؤامرة، وبالتالي صرف انتباه الرأي العام عن أهم القضايا".