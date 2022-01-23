رئيس "النواب الليبي" يبحث مع المستشارة الأممية مستجدات العملية الانتخابية
طرابلس - (أ ش أ):
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح المركز الإعلامي للمجلس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه جرى مناقشة سبل حل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.
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