رئيس "النواب الليبي" يبحث مع المستشارة الأممية مستجدات العملية الانتخابية

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه جرى مناقشة سبل حل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.