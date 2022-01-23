"نحو ربع مليون وفاة".. حصيلة ضحايا ضخمة بكورونا في أفريقيا

05:50 م الأحد 23 يناير 2022
"نحو ربع مليون وفاة".. حصيلة ضحايا ضخمة بكورونا في أفريقيا

فيروس كورونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي - تسجيل إجمالي إصابات القارة بفيروس كورونا 10 ملايين و535 ألف إصابة، و237 ألف وفاة وسط تعافي 9 ملايين و444 ألف شخص.

وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بلوغ نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 % فيما حصل 15 % على جرعة واحدة و0.44 % على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وأكدت أن دولة إريتريا تعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تطلق البدء في تحصين السكان.. موضحة أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.

ولفتت إلى أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة.

وكشفت إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وتدعم "المراكز الأفريقية" كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا ضحايا كورونا أفريقيا المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض حالات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1569

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

1703

متعافون اليوم

408495

إجمالي الإصابات

22330

إجمالي الوفيات

342762

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا