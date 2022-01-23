"نحو ربع مليون وفاة".. حصيلة ضحايا ضخمة بكورونا في أفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي - تسجيل إجمالي إصابات القارة بفيروس كورونا 10 ملايين و535 ألف إصابة، و237 ألف وفاة وسط تعافي 9 ملايين و444 ألف شخص.

وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بلوغ نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 % فيما حصل 15 % على جرعة واحدة و0.44 % على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وأكدت أن دولة إريتريا تعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تطلق البدء في تحصين السكان.. موضحة أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.

ولفتت إلى أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة.

وكشفت إجراء 91 مليونا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وتدعم "المراكز الأفريقية" كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.