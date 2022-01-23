مواطنون أفغان في النرويج يحتجون على زيارة وفد طالبان إلى أوسلو

01:54 م الأحد 23 يناير 2022
مواطنون أفغان في النرويج يحتجون على زيارة وفد طالبان إلى أوسلو

حركة طالبان

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كابول/ أوسلو - أ ش أ

احتج عدد من الأفغان المقيمين في النرويج على زيارة وفد حركة طالبان إلى العاصمة أوسلو، وقالوا إنهم (أي طالبان) لا يمثلونهم.

وجاءت المظاهرة احتجاجا على زيارة وفد طالبان واجتماعاته مع ممثلي السلطات النرويجية وأعضاء المجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأحد.

وقال المتظاهرون الأفغان إن طالبان مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية "للإرهاب" وإنه لا ينبغي التفاوض معهم داخل النرويج.

وكان الوفد برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي قد وصل إلى أوسلو ومن المفترض أن يلتقي مع ممثلي السلطات النرويجية والممثلين الخاصين لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد قالت في بيان لها في وقت سابق، إن الدعوة والتفاوض مع طالبان لا يعني الاعتراف بها ولكن من الضروري معالجة الوضع الإنساني الحالي في أفغانستان.

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Asha
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