مقتل جندي فرنسي في هجوم على معسكر تابع للجيش في مالي

باريس - (د ب ا):

لقى جندي فرنسي حتفه بعدما ألقى إرهابيون قنبلة يدوية على معسكر تابع للجيش في مالي.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزية اليوم الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم تعازيه لأسرة الجندي.

ووقع الهجوم على معسكر تابع لعملية " برخان" الفرنسية في مدينة جاو مساء بعد ظهرأمس السبت.

ووفقا للهيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، أصيب الجندي بإصابات خطيرة، مما أدى لوفاته على الرغم من تلقيه الرعاية الطبية الطارئة.

وصدرت الأوامر لدورية من المروحيات بـ تحييد" الارهابيين المسؤولين عن الهجوم.

ويشار إلى أن العملية الفرنسية برخان تشمل نحو 5100 جندي.

وتعتزم فرنسا مع إعادة تنظيم تواجدها في المنطقة وانتهاء عملية برخان، تخفيض حجم قواتها ليتراوح ما بين 2500 و 3000 جندي على المدى الطويل.